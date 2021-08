Bologna-Salernitana, via al cammino granata in Serie A Calcio d'inizio alle 18.30, ballottaggi per l'undici titolare, rossoblu vogliosi del rilancio

In trecento nel piazzale antistante la stazione di Salerno: gli ultras non ci saranno al Dall'Ara, ma ecco la carica del tifo verso l'esordio della Salernitana nella Serie A 2021/2022. Calcio d'inizio alle 18.30 per Bologna-Salernitana, la gara che segna il debutto del Cavalluccio Marino nella sua terza stagione in massima serie. Classico 3-5-2 per i granata con Belec tra i pali, le certezze Gyomber-Strandberg in difesa e Kechrida-Ruggeri sulle corsie e il duo offensivo Bonazzoli-Djuric. Ballottaggi per gli altri ruoli come per il terzo di difesa con Bogdan che appare favorito su Jaroszynski: ecco come si presenta la Salernitana in terra felsinea e la settimana per i due club è stata diversa. Doppietta di Bonazzoli e 2-0 alla Reggina per il Cavalluccio Marino, inizio negativo per il Bolgona, reduce dal ko casalingo contro la Ternana con il finale di 5-4, che non è andato giù all'ambiente rossoblu. "Dobbiamo cercare di prendere insegnamenti da quello che è successo e sicuramente la partita con la Salernitana è un modo per cercare di riconquistare un po' di stima e fiducia dei nostri tifosi. - ha spiegato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic - Ma anche un modo di dimostrare la nostra qualità, il nostro potenziale, la nostra voglia di cercare di ottenere qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi".