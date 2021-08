Castori: «Dobbiamo fare mea culpa. Fabiani lo sa, squadra incompleta» L'allenatore rammaricato per gli errori. Ora testa alla Roma con un occhio al mercato

E' un Castori ovviamente contrariato quello che si presenta ai microfoni nel post gara di Bologna-Salernitana. L'allenatore marchigiano punta il dito contro gli errori individuali: «Ai miei calciatori non posso rimproverare nulla sul piano tattico o del gioco, ma della disattenzione sicuramente sì. In serie A certi errori li paghi a caro prezzo», le parole di Castori a proposito degli errori in area piccola che hanno consentito agli emiliani di ribaltare la partita.

«Dobbiamo fare un grande mea culpa perché senza nulla togliere al Bologna potevamo anche vincerla. E invece alla fine l'abbiamo addirittura persa».

Castori rivendica le due punte anche con l'uomo in meno («I due attaccanti ci consentono di difenderci meglio, perché tengono palla e allungano la squadra quando serve»), ma ora si attende qualcosa dal mercato.

«La squadra va completata, questo è chiaro. Mancano ancora dei tasselli. Il direttore Fabiani lo sa, finora ha fatto un ottimo lavoro ma sono sicuro che in questi giorni che ancora mancano prima della chiusura delle trattative verranno riempite le caselle mancanti».

In casa Bologna, volti distesi e soddisfazione dopo la grande paura: «Sapevamo che era una partita dura, abbiamo avuto pazienza e voglia di vincere - il commento di Sinisa Mihajlovic -. Successo meritato».

In sala stampa anche Marko Arnautovic, autore di una prodezza che ha contribuito alla rimonta dei felsinei: «Sono contento per il goal e per il risultato. Abbiamo dominato, il risultato è giusto», le sue parole al termine del match.