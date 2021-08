Salernitana, con la Roma senza Strandberg: in difesa tre protagonisti della B Per la difesa sondato Goldaniga del Sassuolo

Tra Coppa Italia e campionato era stato uno dei rinforzi che più avevano convinto la tifoseria granata. Ma Stefan Strandberg è stato subito costretto a mordere il freno. Il gigante norvegese, con i due cartellini gialli ricevuti in sessanta secondi a Bologna, sarà costretto a saltare la sfida di domenica sera contro la Roma. Un problema non da poco per Fabrizio Castori che ha uomini contati nel reparto difensivo. Senza l'ex Trapani, è probabile che Gyomber torni a fare il centrale di difesa con Jaroszynski e Bogdan ai suoi fianchi. Una soluzione d'emergenza in attesa dei rinforzi. Il tecnico della Salernitana, infatti, nel post-gara del Dall'Ara ha ribadito che la squadra è ancora incompleta e che il ds Angelo Fabiani sa ciò che occorre per completarla. Di sicuro dovrà arrivare un rinforzo per reparto ma non è da escludere che la lista possa essere più lunga. In difesa c'è bisogno di una pedina di esperienza: dopo aver sondato Mattia Musacchio, la Salernitana ha chiesto informazioni per Edoardo Goldaniga, centrale difensivo in uscita dal Sassuolo. La speranza di Castori è che qualcosa possa arrivare già per la sfida alla Roma, in modo da fronteggiare al meglio l'emergenza.