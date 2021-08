Salernitana, ritorna Granatissimi: appuntamento alle 21 su 696 Tv Tra gli ospiti anche l'ex calciatore granata Giacomo Tedesco

Granatissimi: nuova stagione, nuovo palcoscenico di serie A. Parte stasera l'approfondimento settimanale sul cammino della Salernitana nel massimo campionato di calcio italiano. In studio, con Carla Polverino, il direttore del quotidiano "Le Cronache", Tommaso D'Angelo, il giornalista Dario Cioffi e l'assessore allo Sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno. In collegamento Skype: l'ex calciatore granata Giacomo Tedesco e il giornalista Peppe Iannicelli.

Anche quest'anno ampio spazio all'interazione da casa. Per intervenire in diretta, basta chiamare la nostra redazione di Salerno 089 252486 o il numero verde gratuito 800 919 002. È possibile anche inviare un messaggio sms o whatsapp al 3428725223.

Appuntamento da non perdere a partire dalle 21 in diretta sul canale 696 DTT e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/

In replica il mercoledì alle 16.00 e disponibile nella sezione on demand del nostro sito web.