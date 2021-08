Salernitana, priorità alla difesa: Gagliolo e Goldaniga le due piste principali Da definire anche il futuro di Djuric che è in scadenza di contratto

Ancora sette giorni separano dal gong del calciomercato. Una settimana che servirà alla Salernitana per completare l'organico e garantire al tecnico i rinforzi necessari per giocarsi la permanenza in massima serie. La priorità è rappresentata dalla retroguardia, reparto in cui l'infortunio di Frederic Veseli ha complicato i piani del cavalluccio marino. Fabrizio Castori da tempo ha chiesto alla società uno sforzo per arrivare a Riccardo Gagliolo che è in scadenza con il Parma. La società ducale, nel frattempo, gli ha affidato la fascia di capitano e spera di riuscire a trattenerlo in gialloblu. L'operazione è molto complessa ma la Salernitana proverà a spuntarla sulle battute conclusive del calciomercato.

L'alternativa, al momento, è Edoardo Goldaniga, calciatore d'esperienza che vanta 125 presenze in massima serie dove ha segnato anche 7 gol. La società granata ha sondato il terreno, affiancando Torino ed Udinese. Il difensore, che è in scadenza con il Sassuolo, potrebbe prima rinnovare per poi partire in prestito. Non è tramontata nemmeno la pista che porta a Mattia Musacchio che, a differenza dei primi due, è svincolato.

Molto, poi, dipenderà anche dall'eventuale cessione di Ramzi Aya: il calciatore è in scadenza e ha diversi estimatori in serie B. La Salernitana dovrà discutere del suo futuro con il suo agente che è lo stesso di Milan Djuric: l'attaccante bosniaco, già protagonista in questo avvio di stagione, attende un cenno per prolungare il suo contratto con il cavalluccio marino ma, per il momento, i contatti sono stati abbastanza timidi.