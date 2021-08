Salernitana, solo terapie per Djuric Novità nell'organigramma: Pietro Contente è il nuovo dirigente addetto all'arbitro

Alle 17.30 sarà nuova seduta di allenamento per la Salernitana. I ragazzi di Fabrizio Castori si ritroveranno al "Mary Rosy" e i granata hanno salutato il centro sportivo con la conferma di Frederic Veseli e la novità di Milan Djuric ai box: solo terapie per l'attaccante bosniaco, in forte dubbio verso la gara casalinga con la Roma, in programma domenica sera all'Arechi (calcio d'inizio alle 20.45). Nella giornata di ieri è stata sviluppata una seduta aperta da lavoro di forza funzionale in palestra seguito da esercizi di trasformazione sul campo con la palla. Conclusione con partite a campo ridotto e attesa verso il pomeriggio per le novità dall'infermeria. Nel frattempo, Pietro Contente è il nuovo dirigente addetto all'arbitro della Salernitana. La società granata ha salutato Piero Avella ringraziandolo "per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali".