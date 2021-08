Salernitana, Gagliolo si allontana: segnali social, priorità al Parma Il difensore: "Noi in campo, voi sugli spalti: domenica finalmente giochiamo con voi"

La Salernitana segue da settimane Riccardo Gagliolo, diventato capitano del Parma nella gestione tecnica di Enzo Maresca e che appare destinato alla conferma nella città ducale dopo quanto espresso dal difensore sui social. Il Cavalluccio Marino attende novità, ma dallo stesso calciatore arrivano segnali che rilanciano la permanenza a Parma nonostante il contratto in scadenza nel 2022: "Domenica finalmente si torna al Tardini: non vediamo l'ora. - ha affermato l'italo-svedese sulle stories del profilo ufficiale Instagram verso la gara con il Benevento, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B - Abbiamo un obiettivo da raggiungere, battaglie da affrontare, emozioni da vivere, tutti insieme. Noi in campo, voi sugli spalti: domenica, finalmente giochiamo con voi. Tutti al Tardini". Le frasi di Gagliolo sembrano chiarire le intenzioni per il futuro.