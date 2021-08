Salernitana, Fabiani: "L'obiettivo di due, tre pedine per completare la rosa" Il direttore sportivo dei granata è stato premiato ad Agropoli con il presidente FIGC, Gravina

"Sicuramente da qui a martedì, ultimo giorno del mercato, cercheremo di prendere altre due, tre pedine da consegnare al nostro allenatore per far sì che l'organico venga completato da un punto di vista numerico più che qualitativo": così Angelo Fabiani ha parlato del mercato e delle attese in chiave granata. Il direttore sportivo della Salernitana, accompagnato dal team manager, Salvatore Avallone, è stato premiato ad Agropoli con il club cittadino che festeggia il secolo di calcio: "Tanti auguri all'Agropoli per i cento anni. Auguro che, all'indomani dei cento anni, possa vincere subito il campionato, come ha fatto la Salernitana e, quindi, auguro le migliori fortune. - ha aggiunto il ds del Cavalluccio Marino - Per me è un grosso onore essere qui nella provincia di Salerno perché, come tutti sanno, ho nel sangue questa terra. Mia mamma era di queste terre. È veramente un onore e un piacere essere qui ad Agropoli insieme alle più alte cariche federali. C'è il presidente Gravina, al quale va il mio ringraziamento, al presidente del comitato regionale, Zigarelli, al sindaco e alla giunta, a Domenico Cerruti. Sono quei momenti che ti fanno rilassare dallo stress quotidiano del calcio".