Salernitana: ritorno di fiamma per Gagliolo, piace anche Bisoli Il club granata prova a definire i rinforzi richiesti da Castori

Proprio quanto la trattativa per Riccardo Gagliolo sembrava essersi complicata, la Salernitana è riuscita a premere sull'acceleratore. La società granata in queste ore è molto più vicina al capitano del Parma che da tempo è la prima richiesta fatta da Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano lo ha già allenato al Carpi e conosce bene le sue caratteristiche. In giornata ci sarà un nuovo contatto tra le parti per provare a definire la formula dell'operazione. Ma non è l'unico nome sondato dalla Salernitana in queste ore: il tecnico granata attende rinforzi anche in mediana. La pista nuova porta a Dimitri Bisoli del Brescia, centrocampista che piace anche a Genoa, Torino e Sampdoria. In massima serie il 27enne ha collezionato 25 presenze, segnando un gol con la maglia del Brescia. Resta in cima alla lista anche il nome di Mattia Viviani, under che si è svincolato dal Chievo Verona e che garantirebbe quantità e qualità alla mediana granata. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per chiudere una di queste tre operazioni.