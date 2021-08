UFFICIALE. Salernitana, rescissione per Giannetti, Firenze e Musso I tre calciatori non rientravano nei piani di Castori

Da inizio stagione erano finiti fuori rosa e si stavano allenando con un preparatore sul prato del campo Volpe. Alla fine la Salernitana ha deciso di risolvere consensualmente i contratti con Niccolò Giannetti, Marco Firenze e Antonino Musso. I tre non rientravano nei piani di Fabrizio Castori che non li aveva concocati nemmeno per il ritiro di Cascia. Le tre uscite, pur senza monetizzare, consentiranno alla Salernitana di alleggerire il monte ingaggi e d'intervenire sul mercato per completare la rosa del cavalluccio marino. Un compito che spetterà al direttore sportivo Angelo Fabiani, arrivato a Milano in giornata per intavolare trattative e garantire a Castori i tre-quattro rinforzi necessari per completare l'organico.