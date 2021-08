Fiocco azzurro in casa Salernitana, Ruggeri convocato dall'Under 20 Il difensore parteciperà al doppio impegno della rappresentativa di Bollini

C’è anche il granata Matteo Ruggeri tra i 26 convocati dal ct della Nazionale Under 20, Alberto Bollini per i prossimi impegni della rappresentativa azzurra. Il calciatore prenderà parte alla sfida contro la Polonia a Lomza in programma il 2 settembre (ore 18) e valida per il Torneo 8 Nazioni e all’amichevole contro la Serbia del 6 settembre al ‘Teofilo Patinì di Castel di Sangro (ore 15). La convocazione in azzurro rafforza l’ottimo approccio avuto da Ruggeri in maglia granata: sia in Coppa Italia contro la Reggina che nel match d’esordio a Bologna, l’esterno di proprietà dell’Atalanta è stato tra i più propositivi, dimostrando di avere spalle larghe per affrontare la serie A.

Di seguito la lista completa dei convocati da Alberto Bollini:

Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Semuel Pizzignacco (Vicenza), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Laurens Serpe (Genoa), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Matteo Ruggeri (Salernitana), Giorgio Brogni (Feralpisalò);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Nikola Sekulov (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Emanuele Zuelli (Juventus), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Alessio Riccardi (Roma), Daniel Maldini (Milan);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Nicolò Cudrig (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento).

In casa Salernitana sono scattate le convocazioni anche per Belec (Slovenia) e Strandberg (Norvegia), mentre restano in bilico le posizioni di Lassana Coulibaly (Mali) e Wajdi Kechrida (Tunisia).