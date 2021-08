Salernitana-Roma, i convocati di Castori: out Djuric Poche alternative in difesa ed attacco per il tecnico del cavalluccio marino

Come era prevedibile, Djuric non sarà disponibile per la sfida di domani tra Salernitana e Roma. Il bosniaco non risulta nella lista dei convocati, al pari di Veseli e dello squalificato Strandberg. Si va verso un 3-5-1-1 con Obi a supporto di Bonazzoli. Simy, unica alternativa in avanti oltre a Kristoffersen e Iannone, dovrebbe avere spazio a partita in corso. Il nigeriano non è al meglio della condizione e deve ancora ritrovare il ritmo gara.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Roma.

PORTIERl: Belec, De Matteis, Fiorillo;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski, Ruggeri;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Kristoffersen, Iannone, Simy.