VIDEO |Curiosità e cori all'arrivo della Roma alla stazione di Salerno Lo "special one" José Mourinho tra i più acclamati

Un centinaio di persone, tra tifosi e semplici curiosi, ha atteso all’esterno della stazione di Salerno l’arrivo della Roma, squadra che domani sera affronterà la Salernitana allo stadio Arechi. Partita in treno dalla Capitale, la formazione di José Mourinho è arrivata a Salerno intorno alle 19.30. Una mezzoretta prima era giunto in piazza Vittorio Veneto il pullman della società giallorossa che, inevitabilmente, ha richiamato l’attenzione di tanti salernitani. All’uscita dei calciatori alcuni tifosi hanno intonato qualche coro per la formazione giallorossa. Tra i più acclamati - come testimonia il video allegato - anche lo Special One che è già entrato nei cuori della tifoseria romanista. Non è mancato qualche fischio da parte dei sostenitori granata che domani sera saranno in larga maggioranza sugli spalti dell’Arechi: dei 13mila biglietti venduti (capienza massima in tempi di Covid), un migliaio sono stati riservati alla tifoseria ospite che seguirà la partita dallo spicchio inferiore della Curva Nord.