Salernitana, colpo in prospettiva: dall'Inter arriva l'attaccante Vergani È reduce da una stagione in prestito con la maglia del Bologna

In attesa degli ultimi colpi di mercato la Salernitana ha definito un ingaggio in prospettiva: il club granata ha raggiunto l'intesa per l'acquisto di Edoardo Vergani, attaccante 2001 che arriverà a titolo definitivo dall'Inter. Il giovane è reduce dal prestito al Bologna, squadra con la quale ha collezionato una presenza in massima serie e 25 con la maglia della formazione Primavera, condite da 7 reti. Il 20enne - che è un under e che quindi non occuperà posto nella lista Over - ha effettuato tutta la trafila delle Nazionali giovanili, dall'Under 15 all'Under 19. Il suo procuratore è Tullio Tinti, agente che ha già in procura Bonazzoli, Zortea e Ruggeri, oltre che Mattia Viviani, centrocampista under svincolatosi dal Chievo Verona e che presto potrebbe raggiungere Salerno. Castori proverà a far crescere il giovane ma, naturalmente, attende ancora un altro rinforzo nel reparto offensivo da affiancare a Bonazzoli, Simy e Djuric. Gli ultimi due giorni di mercato risulteranno decisivi per completare l'organico granata.