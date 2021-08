Salernitana-Roma, la serie A ritorna all'Arechi: le probabili formazioni Granata in emergenza ma intenzionati ad iniziare nel migliore dei modi il cammino casalingo

Ventidue anni fa l'Arechi aveva salutato la serie A con la gioia (illusoria) del successo in extremis sul Vicenza. Questa sera alle 20.45 sarà la Roma di José Mourinho a bagnare l'esordio casalingo del cavalluccio marino nel campionato di massima serie. Una sfida dall'elevato prestigio per la formazione di Fabrizio Castori che, spinta daai 13mila dell'Arechi, proverà ad iniziare nel migliore dei modi il suo cammino tra le mura amiche. I granata dovranno fare i conti con l'emergenza: senza Strandberg e Djuric, il tecnico marchigiano sembra intenzionato a rispolverare il 3-5-1-1: con un centrocampista in più, toccherebbe ad Obi il compito di giocare da sottopunta, alle spalle di Bonazzoli. Simy, ancora non al meglio della condizione, avrà spazio a partita in corso. Per il resto la formazione che affronterà i giallorossi presenterà altre due novità rispetto a quella scesa in campo a Bologna. Di Tacchio prenderà il posto di Lassana Coulibaly in mediana; Gyomber scalerà al centro della difesa con Bogdan e Jaroszynski ai suoi fianchi. Capezzi, Mamadou Coulibaly, Kechrida e Ruggeri completeranno il centrocampo.

Anche la Roma sarà quasi riconfermata in blocco rispetto all'undici che ha superato la Fiorentina all'esordio: Carles Perez sostituirà lo squalificato Zaniolo nel terzetto formato anche da Pellegrini e Mikhitaryan che sosterrà Abraham.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, Capezzi, Di Tacchio, M. Coulibaly, Ruggeri; Obi; Bonazzoli. In panchina: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Aya, L. Coulibaly, Kastanos, Iannone, Kristoffersen, Zortea, Simy. Allenatore: Castori.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. In panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Villar, Darboe, Zalewski, El Shaarawy, Mayoral, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Abisso.