LIVE | Salernitana-Roma 0-3 Segui gli aggiornamenti in diretta dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Roma

SALERNITANA (5-4-1): Belec; Kechrida (22' st Zortea), Aya, Gyomber, Jaroszynski, Ruggeri; M. Coulibaly, L. Coulibaly (10' st Simy), Di Tacchio; Obi (22' st Capezzi); Bonazzoli. In panchina: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Kastanos, Iannone, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Carles Perez (33' st Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (25' st Mkhitaryan); Abraham. In panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Villar, Darboe, Zalewski, Mayoral. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Abisso di Palermo

RETI: 3' st Pellegrini (R), 7' st Veretout (R), 24' st Abraham

NOTE. Ammoniti: Bonazzoli (S), Carles Perez (R), Aya (S), Mkhitaryan (R). Angoli: 1-10. Recupero: 1' pt

33' - Cambio nella Roma: entra Shomurodov, esce Carles Perez.

25' - Cambio nella Roma: entra El Shaarawy, esce Mkhitaryan.

24' - GOL ROMA - Primo gol italiano di Abraham che dal limite fa secco Belec con una conclusione imparabile.

22' - Doppio cambio nella Ssalernitana: entrano Zortea e Capezzi per Kechrida ed Obi.

22' - Ammonito Mkhitaryan.

19' - Belec vola all'incrocio e nega il tris a Veretout, deviando in angolo la conclusione.

10' - Sostituzione nella Salernitana: esce Lassana Coulibaly, entra Simy.

8' - Salernitana vicina al gol: Obi trova in area Bonazzoli che tenta la deviazione, la palla esce d'un soffio.

7' - GOL ROMA - Azione da applausi della Roma: Abraham appoggia per Mkhitaryan che di prima serve Veretout che a tu per tu con Belec fa 2-0.

4' - Ammonito Aya.

3' - GOL ROMA - Disattenzione difensiva della retroguardia granata, Pellegrini controlla nel cuore dell'area di rigore e calcia in diagonale, Belec si lascia sorprendere e la palla termina in fondo al sacco.

1' - Si riparte allo stadio Arechi

SECONDO TEMPO

46' - Si va al riposo sul risultato di 0-0.

45' - Jaroszynski azzarda un retropassaggio per Belec che in uscita calcia addosso ad Abraham ma la palla termina sul fondo.

45' - 1' di recupero

40' - Ammonito Carles Perez che ha fermato fallosamente una ripartenza di Obi.

38' - Ci prova Abraham da posizione defilata, Belec blocca senza problemi in presa alta.

35' - Bonazzoli, in netto ritardo, colpisce Ibanez: giallo per l'attaccante della Salernitana.

34' - Roma pericolosa nell'area di rigore granata: cross dalla destra di Carles Perez, Abraham colpisce di nuca, palla alta sulla traversa.

29' - Squillo della Salernitana: botta dal limite di Mamadou Coulibaly che esce di poco sulla traversa della porta difesa da Rui Patricio.

27' - Partita bloccata all'Arechi: è la Roma a provare maggiormente le sortite offensive ma, per il momento, la Salernitana si difende con ordine.

19' - Azione insistita della Roma nell'area di rigore granata, Mancini colpisce di testa, Belec alza sulla traversa.

18' - Salernitana ancora viva nell'area di rigore avversaria: Bonazzoli si gira e calcia a rete ma la sfera termina alta. Nell'occasione il gioco era fermo per posizione di offside dell'attaccante.

16' - Punizione di Jaroszynski, Ruggeri prova la girata di testa, palla alta sulla traversa.

15' - La Roma si fa vedere dalle parti di Belec: Cristante calcia dal limite, la conclusione viene deviata e arriva sui piedi di Abraham che tenta la girata: palla alta sulla traversa.

10' - Dopo il pericolo subito la Salernitana sembra aver preso le misure ai giallorossi; la formazione di Castori, come era prevedibile, sta impostando la partita su pressing e corsa.

2' - Subito Roma pericolosa: Vina tenta la conclusione, Belec si fa trovare pronto e devia in angolo.

1' - È la Salernitana a giocare il primo pallone del match: è iniziata Salernitana-Roma.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul rettangolo di gioco: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Roma.

IL PRE-GARA. Emergenza in difesa per la Salernitana: oltre allo squalificato Strandberg, Castori deve fare a meno di Bogdan, sostituito da Aya. In mediana gioca Di Tacchio con Lassana Coulibaly (preferito a Capezzi) a sinistra e Mamadou Coulibaly a destra. Sulle corsie esterne spazio a Kechrida e Ruggeri con Obi a supporto di Bonazzoli. Tutto confermato in casa Roma: Mourinho si affida al 4-2-3-1 con Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan dietro ad Abraham.