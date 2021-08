Bocchini: «Non perdiamo la fiducia, la società sa che cosa serve alla squadra» Mourinho: partita dominata, impossibile per noi non vincere

Amarezza ma anche la voglia di non abbattersi e non perdere la fiducia. Non c’è Fabrizio Castori ma Riccardo Bocchini a commentare il pesante 0-4 subìto in casa.

«Non era facile contro una Roma con così tanta qualità. Ci siamo fatti sorprendere sul primo goal con una scalata sbagliata. Ma abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e siamo rientrati carichi e concentrati perché consapevoli di quanto fatto», l’analisi dell’allenatore.

Bocchini ammette che non c’è stato nemmeno il tempo di immaginare le contromisure necessarie che è arrivato subito il 2-0. «Peccato per Bonazzoli, che ha avuto una buona occasione per segnare». Ma per Bocchini è chiaro che a tenere banco è la situazione complicata con una rosa largamente complicata: «Venivamo da un periodo turbolento tra infortuni e squalifiche e un mercato sul quale ancora stiamo operando - le parole dell’allenatore ai microfoni di Dazn -. Ma la fiducia non ci deve mai abbandonare, tenendo energie fisiche e nervose nel percorso che ci attende».

Inevitabile un passaggio sul mercato: «Abbiamo bisogno a livello numerico di completare la rosa, sappiamo che ci sono state delle difficoltà legate alla questione societaria che ci hanno ritardato. Molti calciatori sono andati via - ha aggiunto Bocchini -, il primo problema ora è riempire le caselle mancanti e farlo nel miglior modo possibile. Abbiamo bisogno di giocatori, oggi si sono viste le moltissime assenze. La società sa cosa serve, ha cercato e sta cercando di operare seguendo quelle sono le nostre richieste tenendo conto anche delle necessità economiche».