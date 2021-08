Malore all'Arechi per la moglie di Castori, il tecnico corre in ospedale L'allenatore è stato sostituito in conferenza stampa dal vice Bocchini

È una serata da dimenticare per la Salernitana e per Fabrizio Castori. Il tecnico del cavalluccio marino, oltre all’amarezza per la pesante sconfitta, ha dovuto fare i conti con un problema di salute accusato dalla moglie Paola che, durante la partita, ha avuto un mancamento. Soccorsa è stata trasportata nel vicino ospedale dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute, in ogni caso, non desterebbero preoccupazioni. Castori a fine gara si è recato al Ruggi per sincerarsi da vicino delle sue condizioni. Il tecnico, infatti, è stato sostituito in conferenza stampa dal vice Riccardo Bocchini.