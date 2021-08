Salernitana-Roma 0-4, Mourinho: «Non hanno creato nulla per merito nostro» Il commento del tecnico: «Era impossibile non vincere, la squadra ha giocato bene»

Quarto successo in altrettante partite per José Mourinho che ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova avventura sulla panchina della Roma. All'Arechi la formazione giallorossa, dopo un primo tempo non brillante, ha calato un poker importante che conferma il lavoro fatto dall'allenatore portoghese in questa prima parte di stagione. Crescita sottolineata dopo il 90esimo dallo Special One che ha evidenziato i passi in avanti fatti dalla sua squadra.

«Era impossibile non vincere. Dal primo minuto ho avuto sensazioni di tranquillità, la squadra giocava veramente bene, ho detto loro che contro la Fiorentina era 1-0 per noi e con un uomo in più dopo 45’ ed ero preoccupato - ha commentato l’allenatore a DAZN -. Oggi all’intervallo sullo 0-0 e undici contro undici ero super tranquillo. Abbiamo dominato in ogni momento. La gente dice che la Salernitana non ha creato niente ma è merito nostro che abbiamo pressato alto, la Salernitana ha avuto solo un’occasione da rimessa laterale con seconda palla, abbiamo controllato tutto, abbiamo girato palla, facendo tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo atteso che la stanchezza arrivasse per loro, trovato dinamiche allenate ieri, con inserimenti decisi. Sono felice per Lorenzo Pellegrini e la sua doppietta. Abbiamo fatto girare palla e li abbiamo fatti stancare, abbiamo giocato in profondità e abbiamo trovato gli inserimenti. La squadra sta bene e Cristante sta bene, mi dà equilibrio, ha giocato un po’ più dietro perché la Salernitana costruiva sulle fasce. Era importante avero lì davanti ai due centrali, dopo i primi due gol si è liberato un po in più. La squadra ha interpretato bene i momenti della partita».