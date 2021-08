Salernitana, 48 ore al gong del calciomercato: in arrivo tre under Vicino anche l'ingaggio di Gagliolo, Kristoffersen viaggia verso Cosenza

Due giorni al gong del calciomercato. Due giorni per rinforzare la Salernitana e provare a colmare il gap che è emerso, in modo evidente, dopo la partita di ieri sera con la Roma. Il direttore sportivo Angelo Fabiani da venerdì è a Milano dove sta lavorando a diverse trattative sia in entrata che in uscita. Il tecnico Fabrizio Castori ha chiesto tre-quattro rinforzi ma l'impressione è che la lista degli acquisti possa diventare più lunga con l'aggiunta di profili under. In queste ore, infatti, la Salernitana è vicina all'ingaggio di tre under, uno per reparto. Dalla Juventus è in arrivo Filippo Delli Carri, figlio d'arte e reduce dalla stagione in terza serie con la formazione Under 23 bianconera. In mediana, invece, è vicino l'ingaggio di Mattia Viviani, svincolatosi dal Chievo Verona, mentre per l'attacco si sta definendo la trattativa con l'Inter per l'acquisto di Edoardo Vergani. Naturalmente non basteranno gli under per rendere competitiva la Salernitana. Per la difesa è vicino l'ingaggio di Riccardo Gagliolo che non è stato convocato dal Parma per il match contro il Benevento. Servirà, poi, almeno un altro centrocampista ed un attaccante, ma molto dipenderà anche dalle operazioni in uscita. Julian Kristoffersen, che ieri sera ha esordito in A con il cavalluccio marino, è ad un passo dal trasferimento al Cosenza.