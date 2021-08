Salernitana, giovedì la ripresa della preparazione senza sei nazionali Il tecnico ha concesso due giorni di riposo al gruppo

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori sono stati divisi in due gruppi: i calciatori impegnati nella gara di ieri sera contro la Roma hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha effettuato lavoro di forza e metabolico. Adesso, in considerazione della sosta per gli impegni delle Nazionali, i granata usufruiranno di due giorni di riposo e torneranno ad allenarsi giovedì alle 17. Naturalmente Castori dovrà fare a meno dei calciatori che in occasione dei prossimi impegni Fifa sono stati convocati dalle rispettive federazioni: all'appello mancheranno Strandberg (Norvegia), Belec (Slovenia), Ruggeri (Italia U20), Kechrida (Tunisia), Kastanos (Cipro) e Lassana Coulibaly (Mali).