UFFICIALE. Salernitana, ceduti in prestito due giovani attaccanti alla Paganese Si muove il mercato in uscita del cavalluccio marino

In attesa dei rinforzi richiesti da Fabrizio Castori, la Salernitana ha definito due operazioni in uscita. La società granata ha ceduto in presito alla Paganese gli attaccanti classe ’01 Carmine Iannone e Agostino Del Regno. Il primo ieri sera era in panchina nel match contro la Roma. La cessione dei due giovani è il preludio all'arrivo di altri under che andranno ad incrementare numericamente la rosa di Fabrizio Castori. Che, tuttavia, attende anche calciatori di esperienza per poter affrontare un campionato difficile come quello di massima serie.