Salernitana, rush finale di mercato: ingaggiato Delli Carri dalla Juventus Per l'attacco è forte l'interesse per Gerson Rodrigues, si complica l'affare Gagliolo

Quando mancano dieci ore alla chiusura del calciomercato (il gong è previsto alle 20), la Salernitana va a caccia dei tre rinforzi richiesti da Fabrizio Castori. Una lista che è destinata ad allungarsi con l'ingaggio di almeno tre under che andranno a rimpinguare la rosa del cavalluccio marino. La prima operazione è stata ufficializzata pochi minuti fa: dalla Juventus arriva a titolo temporaneo il difensore Filippo Delli Carri. Classe '99, il figlio d'arte è reduce dall'esperienza in serie C con la formazione Under 23 bianconera. Il giovane, alto 1 metro e 90, può giocare sia da centrale che da braccetto di sinistra in una difesa a tre.

Insieme a Delli Carri, dovrebbero arrivare anche gli under Eduardo Vergani (attaccante dell'Inter) e Mattia Viviani (centrocampista svincolatosi dal Chievo Verona).

Ma le operazioni principali riguardano soprattutto il mercato degli over: per l'attacco la Salernitana ha sferrato un assalto importante per arrivare a Gerson Rodrigues, 26enne di proprietà della Dinamo Kiev. La trattativa è stata intavolata da una decina di giorni e nella serata di ieri ha subito un'accelerata importante. In giornata si proverà ad arrivare alla fumata bianca.

Il ds Fabiani, inoltre, dovrà riuscire ad ingaggiare anche un difensore ed un centrocampista: per il pacchetto arretrato, dopo aver sondato la pista estera che porta all'argentino Lucas Merolla e considerate le difficioltà per arrivare a Riccardo Gagliolo, la società granata tiene viva la trattativa per Julian Chabot della Sampdoria e Francesco Vicari della Spal. Diverse anche le piste per il centrocampo: Gaston Brugman del Parma, Sabiri ma non è da escludere nemmeno un ritorno di fiamma per Nicholas Viola.

foto Ianuale - Us. Salernitana 1919