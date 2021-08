Salernitana, saluta Kristoffersen: l'attaccante passa in prestito al Cosenza In Calabria ritroverà Sy e Boultam, ex compagni di squadra

In attesa dei colpi in entrata, la Salernitana ha liberato un altro posto nella lista degli over. In mattinata il club granata ha ufficializzato il trasferimento in prestito al Cosenza dell'attaccante Julian Kristoffersen. Il norvegese, che domenica sera aveva fatto il suo esordio in serie A contro la Roma, era arrivato da svincolato nella scorsa sessione invernale di calciomercato. La sua avventura a Salerno si chiude con appena 8 presenze tra campionato e Coppa Italia ed 80' disputati. In Calabria ritroverà Sy e Boultam, ex compagni di squadra che sono stati ceduti in prestito al Cosenza.

La cessione di Kristoffersen è propedeutica all'ingaggio di un altro attaccante over: al momento, infatti, la Salernitana ha in lista 18 calciatori. il limite sarebbe di 17 ma è possibile arrivare a 21 con l'inserimento di 8 calciatori cresciuti in un vivaio italiano, 4 dei quali nel proprio. La Salernitana non avendo calciatori cresciuti nel proprio vivaio potrà arrivare ad un massimo di 21 elementi nella lista over ai quali, poi, andranno aggiunti gli under.