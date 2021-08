UFFICIALE. Salernitana, rinforzo in attacco: dall'Inter arriva Vergani Il classe 2001 ha firmato un contratto triennale con il club granata

La Salernitana ufficializza un altro rinforzo under. Dopo l'ingaggio del difensore della Juventus, Filippo Delli Carri, il club granata ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo Vergani. Classe 2001, l'attaccante arriva a titolo definitivo dall'Inter. Vergani ha firmato un contratto triennale fino al 2023 con il cavalluccio marino. Lo scorso anno ha indossato la maglia della Primavera del Bologna, collezionando 22 presenze e mettendo a segno 6 gol. Con i rossoblu ha collezionato anche una presenza nel campionato di massima serie. Un colpo in prospettiva che garantirà comunque una soluzione in più a Fabrizio Castori per il reparto offensivo. Il tecnico, in ogni caso, dopo la partenza di Kristoffersen, attende un altro rinforzo over da affiancare a Simy, Bonazzoli e Djuric.

foto Ianuale - Us Salernitana 1919