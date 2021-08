Salernitana, tutto fatto per Ranieri: il difensore arriva in prestito Intesa con il calciatore e con la Fiorentina: sarà granata con un anno di ritardo

Luca Ranieri è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Il difensore 22enne di proprietà della Fiorentina si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Un anno fa era stato vicinissimo alla formazione di Fabrizio Castori ma, dopo aver effettuato il primo allenamento, preferì non proseguire l'esperienza per presunte pressioni social. Il suo agente Paolo Paloni ha raggiunto l'intesa con la Salernitana che a stretto giro ufficializzerà l'ingaggio del difensore che è da tempo anche nel giro della Nazionale Under 21. Essendo un under non occuperà posto in lista. Da capire se la Salernitana proverà comunque ad ingaggiare un difensore di esperienza o se lascerà libero un posto per poter attingere dalla lista degli svincolati. Ranieri rappresenterà una valida alternativa sul centrosinistra nella difesa a tre ma in carriera ha giocato spesso anche da terzino. Nello scorso anno ha incrociato la Salernitana da avversario con la maglia della Spal.