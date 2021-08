Salernitana, in arrivo altri due colpi: Gerson Rodriguez e Gagliolo Tra i rinforzi anche Luca Ranieri mentre si prova a chiudere per Mattia Viviani.

ORE 19.15 - Arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Luca Ranieri: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione del difensore classe ’99 Luca Ranieri».

ORE 18,40 - Arriva anche l'ufficialità: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’90 Riccardo Gagliolo. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2023».

La Salernitana si appresta ad ufficializzare altri due colpi in entrata: Riccardo Gagliolo e Gerson Rodrigues sono ad un passo dalla società granata. Il primo, difensore del Parma, era il primo obiettivo per la difesa. Fedelissimo di Fabrizio Castori che lo ha allenato già al Carpi in serie A, firmerà un contratto biennale con opzione con la società granata. La trattativa, dopo il tira e molla delle scorse settimane, aveva subito una brusca frenata ma i contatti avuti oggi sono serviti a sbloccare l'affare.

Gerson Rodriguez, invece, sarà prelevato dalla Dinamo Kiev: l'attaccante arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Al momento il calciatore è impegnato con la Nazionale lussemburghese e, quindi, potrà raggiungere Salerno soltanto al termine degli impegni con la sua rappresentativa.

A breve sono attese le due ufficialità, al pari di quella di Luca Ranieri che ha già lasciato Firenze per trasferirsi in prestito in granata. Adesso all'appello manca soprattutto un rinforzo a centrocampo. La Salernitana sta provando a chiudere Mattia Viviani che, essendo un under, non occuperebbe posto in lista. Il calciatore è svincolato e, quindi, potrebbe firmare anche nei prossimi giorni. Un rinforzo di esperienza, invece, potrebbe essere pescato nei prossimi giorni dalla lista degli svincolati, nella quale al momento figurano diversi profili interessanti che non hanno ancora trovato squadra.