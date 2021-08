Salernitana, niente colpo in attacco: sfuma sul gong l'ingaggio di Rodrigues Quattro acquisti e una cessione nell'ultimo giorno di mercato

È clamorosamente saltato l'ingaggio di Gerson Rodrigues. La Salernitana, che era stata vicinissima all'attaccante della Dinamo Kiev, ha visto sfumare l'operazione sui titoli di coda del calciomercato. Ancora da capire i motivi che hanno fatto naufragare l'operazione. Le parti avevano raggiunto già ieri sera un'intesa di massima per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto del calciatore della Nazionale lussemburghese. La fumata bianca, però, non è mai arrivata. Adesso da domani la Salernitana dovrà iniziare a sondare il mercato degli svincolati per garantire a Fabrizio Castori i rinforzi richiesti. Al momento il tecnico può contare in avanti soltanto su Simy, Bonazzoli, Djuric e il giovane Vergani. Ma il tecnico si aspettava qualcosa anche a centrocampo. Il club granata ha ancora libere due caselle nella lista degli over che potrebbero essere colmate con gli svincolati.

Il mercato della Salernitana, dunque, si è chiuso con 4 acquisti (Ranieri, Gagliolo, Vergani e Delli Carri) e una cessione (Kristoffersen). Nel complesso sono stati 16 gli acquisti effettuati dalla Salernitana in questa sessione estiva del calciomercato.