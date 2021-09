Salernitana, si sonda il mercato degli svincolati: può tornare Gondo Musacchio e Viviani restano due ipotesi per difesa e centrocampo

La Salernitana ha chiuso la sessione invernale del calciomercato senza l'atteso colpo. Nell'ultimo giorno di trattative la società granata ha ingaggiato i difensore Riccardo Gagliolo, Luca Ranieri e Filippo Delli Carri e l'attaccante Edoardo Vergani. È sfumato al fotofinish, invece, l'arrivo di Gerson Rodriguez, attaccante della Dinamo Kiev che, alla fine, si è accasato in Francia. Il mercato granata, dunque, è terminato con l'ingaggio di tre under ed un profilo d'esperienza. Acquisti che garantiranno qualche soluzione in più all'organico del cavalluccio marino, anche se Fabrizio Castori si aspettava qualcosa in più sia per centrocampo e attacco. Il ds Angelo Fabiani, dunque, dovrà sondare il mercato degli svincolati che, al momento, offre numerose offerte. Oltre ai già noti Mattia Musacchio e Mattia Viviani, entrambi già sondati nel corso di queste settimane, la Salernitana va a caccia di un attaccante. La soluzione potrebbe essere Cedric Gondo, attaccante ivoriano che ha rescisso con la Lazio prima della chiusura della sessione di mercato. Per il classe '96 si tratterebbe di un ritorno in granata dopo le ultime due stagioni disputate con il cavalluccio marino sul petto. Castori crede molto nelle caratteristiche del 25enne che nella parte finale dello scorso campionato è stato tra i protagonisti della cavalcata promozione. La Salernitana, poi, avrebbe comunque la possibilità d'ingaggiare un altro calciatore visto che, al momento, ha due posti liberi nella lista degli over. La speranza di Castori è che possano arrivare quanto prima altri due rinforzi, in modo da poter lavorare subito con l'organico al completo.