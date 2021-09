Salernitana, i nazionali: Strandberg lancia Haaland, attesa Ruggeri Vince Lassana Coulibaly, ko pesante per Kastanos, panchina per Belec

Subito tante emozioni nella serata della finestra di settembre per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 con calciatori della Salernitana impegnati in giro per il mondo. La Norvegia di Stefan Strandberg ha pareggiato in casa contro l'Olanda: risultato di 1-1 e scandinavi in vantaggio con il gol del leader offensivo, Erling Braut Haaland, innescato da un lancio favorito dal difensore granata. Gli Oranje trovano il pari con Davy Klaassen: grande equilibrio dopo quattro turni nel gruppo G (Turchia 8, Olanda, Montenegro e Norvegia 7). Strandberg ha giocato tutto il match disputato a Oslo e la Norvegia tornerà in campo sabato (ore 18) contro la Lettonia.

Vittoria, invece, per il Mali di Lassana Coulibaly, che rimedia un cartellino giallo nell'1-0 con cui stende il Rwanda nella prima giornata del gruppo E della seconda fase di qualificazione al Mondiale. Il Mali affronterà l'Uganda in trasferta lunedì alle 15. Crolla Cipro di Grigoris Kastanos a Malta: ingresso solo al 13' della ripresa per il centrocampista dopo il tris firmato dai padroni di casa. Sconfitta pesante per Cipro, che tornerà in campo sabato (ore 18) con la Russia tra le mura amiche. Ruolo di vice per Vid Belec e, quindi, solo panchina per l'estremo difensore con Jan Oblak titolare per la Slovenia nell'1-1 contro la Slovacchia.

Possibile impiego nelle prossime ore per Matteo Ruggeri: l'esterno sinistro del Cavalluccio Marino è tra i convocati dell'Italia Under 20, guidata in panchina da un ex granata, Alberto Bollini, e pronta a scendere in campo contro la Polonia (ore 18).