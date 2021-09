Stadio Arechi, il sindaco Napoli: "Marce forzate e già i primi risultati" Interventi da definire e ultimare all'impianto sportivo di via Allende dopo la prima gara casalinga

A margine dell'inagurazione dei murales realizzati al nuovo terminal dei bus di via Vinciprova, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha parlato anche dei lavori che proseguono allo stadio "Arechi" dopo la prima gara casalinga, disputata dalla Salernitana contro la Roma domenica scorsa: "Stiamo lavorando costantemente per ottimizzare quanto è nelle nostre pertinenze, nelle nostre considerazioni. - ha affermato il primo cittadino sugli interventi, come i tornelli per l'aumento della capienza e il tunnel d'ingresso al campo dalla tribuna, che saranno definiti e ultimati nelle prossime settimane all'impianto di via Allende con la supervisione dell'amministrazione comunale - Gli ingegneri sono attivi costantemente sul posto. Stiamo veramente proseguendo a marce forzate. Credo che i risultati si vedranno e si sono già visti".