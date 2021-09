Salernitana, tentativo per Franck Ribery Il francese è svincolato, ma attende una nuova sfida nel campionato di Serie A

Il mercato della Salernitana resta attivo con lo sguardo sugli svincolati, anche di lusso. Spunta l'interesse per Franck Ribéry da parte dei dirigenti granata. Il 38enne francese, reduce dal biennio con la Fiorentina, è ancora senza squadra nonostante le tante voci estive per una nuova avventura italiana. Dal Monza al Milan passando per la Lazio, nelle ultime ore i rumors dell'Hellas Verona e anche della Salernitana: il Cavalluccio Marino ha formulato un tentativo per il fantasista di Boulogne-sur-Mer, da numeri incredibili in carriera, vice campione del mondo nel 2006, campione d'Europa nel 2013 con il Bayern Monaco e da 2 gol in 30 presenze (29 in campionato, una in Coppa Italia) nella scorsa stagione con i viola. Può essere il nome a sorpresa dopo la chiusura classica del mercato. Un limite nell'operazione può essere decisamente l'ingaggio. Ribéry ha guadagnato quattro milioni di euro a stagione con la Fiorentina, ma è tutto in gioco con i granata nello scenario per il transalpino, voglioso di proseguire la carriera in Serie A per una nuova sfida.

Franck Ribéry in maglia Fiorentina contro il Benevento il 13 marzo scorso