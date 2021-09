Salernitana, Gondo: verifiche FIGC sulla richiesta di tesseramento L'attaccante, decisivo per la promozione, è svincolato dopo l'addio alla Lazio

La FIGC, con la Procura Federale, monitora la richiesta di tesseramento di Cedric Gondo presentata dalla Salernitana. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inviato gli atti per verificare la correttezza di quanto formulato dal Cavalluccio Marino. Gondo, protagonista a suon di gol nel finale della scorsa stagione per la promozione dei granata in Serie A, era rientrato lo scorso primo luglio alla Lazio per fine prestito. A poche ore dal termine della sessione estiva l'attaccante ha risolto il contratto con i biancocelesti e la Salernitana ha inoltrato la richiesta di tesseramento del calciatore, svincolato. La Lega Serie A avrebbe chiesto delucidazioni e una garanzia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio sul movimento in entrata dopo l'evoluzione estiva tra i due club. Nella forma per l'operazione non c'è alcun passaggio diretto tra la Salernitana e la Lazio, i cui rapporti sono bloccati dal trust nato con la promozione del Cavalluccio Marino. Lega Serie A e FIGC monitorano comunque il tesseramento.