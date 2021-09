Salernitana, il sogno Ribéry può diventare realtà Il francese ha voglia di continuare a misurarsi con il campionato di serie A

Sembrava essere soltanto una suggestione. Ma con il passare delle ore la pista che porta a Franck Ribéry sembra prendere sempre più quota. La Salernitana ha presentato un'offerta ufficiale per il calciatore francese, mettendo sul tavolo un milione e mezzo più bonus. Il 38enne, nonostante l'età, ha voglia di continuare a misurarsi con il campionato di serie A e l'idea di ripartire da una neopromossa non gli dispiacerebbe. A far pendere l'ago della bilancia dalla parte della Salernitana sarebbe anche il grande entusiasmo con cui la piazza ha accolto la notizia del possibile colpo di mercato. Le prossime ore risulteranno decisive. Il calciatore interessa anche al Verona che, però, sarebbe stato superato proprio dal cavalluccio marino. Inoltre resta in piedi la pista turca che, pur essendo più solida, non entusiasmerebbe il calciatore. La Salernitana sta lavorando sottotraccia e, nel frattempo, valuta anche altri profili. Sul taccuino ci sono pure Iago Falque e Diego Perotti ma il nome del francese è in cima alla lista dei desideri. La risposta definitiva potrebbe arrivare anche a stretto giro. Da capire, inoltre, se l'operazione Cedric Gondo, sulla quale ha avviato accertamenti anche la Procura Federale, si concretizzerà o meno.