Salernitana, sarà esodo a Torino: polverizzati i biglietti per il settore ospiti Ma sarà possibile acquistare i tagliandi di altri settori

Le prime due sconfitte subite nel campionato di serie A non hanno scalfito l'entusiasmo della tifoseria granata che si appresta a realizzare un vero e proprio esodo in vista della prossima trasferta. In appena due ore sono stati polverizzati i 700 biglietti per il settore ospiti dell'Olimpico di Torino dove i granata saranno di scena domenica prossima. La sfida, tuttavia, non presenta profili di rischio ed i tifosi del cavalluccio marino potranno acquistare anche i biglietti di altri settori. La Salernitana consiglia i Distinti Granata o Curva Primavera in quanto più vicini al settore ospiti.