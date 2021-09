Castori e la moglie Paola: "Salerno, grazie per l’affetto e la vicinanza" Dopo il malore ed il lutto che ha colpito la compagna del mister

Fabrizio Castori e la moglie Paola hanno voluto ringraziare Salerno ed i salernitani per l'affetto dimostrato in un momento difficile. Domenica, durante la partita con la Roma, la consorte del tecnico aveva accusato un malore che ha reso necessari accertamenti. Nei giorni successivi, poi, ha dovuto fare i conti con la scomparsa della mamma.

“Ci sono momenti di vita nei quali senti profondamente l’amicizia, la vicinanza e l’affetto delle persone. Fabrizio e Paola vogliono ringraziare tutti, sinceramente, a cominciare dai medici e dal personale sanitario dell’ospedale di Salerno, fino alla Società, la squadra, i colleghi e i giornalisti. Ai tifosi stringiamo simbolicamente la mano, ancora una volta loro hanno stretto la nostra, anche nel ricordo di mamma Adelaide. La famiglia Castori non potrà mai dimenticare: grazie!”, il messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club.