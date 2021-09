Ribery-mania, a Salerno spuntano maglie non ufficiali. Il club: «Denunceremo» «La società si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine»

A Salerno è già scoppiata la Ribery-mania. In attesa di abbracciare il campione francese, la tifoseria sta vivendo con grande trepidazione ed entusiasmo l'attesa che separa dall'arrivo in città dell'ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Bayern Monaco. Passione che, come testimoniano alcune foto circolate in rete, ha probabilmente spinto qualcuno a realizzare la maglietta granata con il numero 7 ed il nome del calciatore francese. Il tutto, naturalmente, in maniera non ufficiale visto che si attende ancora la firma di Ribery e l'annuncio ufficiale. Le foto, in ogni caso, sono diventate virali in poco tempo e sono giunte anche sulla scrivania della Salernitana che ha annunciato azioni legali.

«L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di segnalazioni secondo cui alcuni locali commerciali avrebbero posto in vendite maglie da gioco riportanti il nome del calciatore Franck Ribery, disconosce la produzione delle stesse in quanto, ad oggi, il calciatore non è un tesserato del club granata. La Società si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine e diffida chiunque dal proseguire in tali atteggiamenti illeciti, ricordando che solo ed esclusivamente i punti vendita della Salernitana sono autorizzati alla vendita di prodotti ufficiali», la nota diffusa sul sito ufficiale del club granata.