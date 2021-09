Salernitana, domani il Ribery-day con la presentazione della rosa all'Arechi Appuntamento alle 16 in via Allende, ingresso gratuito per i tifosi

È tutto pronto a Salerno per il Ribery-day. Il fuoriclasse francese domani sarà in città per visite mediche e per legarsi ufficialmente al club granata. Ribery firmerà un contratto annuale con un ingaggio da un milione e mezzo. Il rinnovo scatterà automaticamente in caso di salvezza. Nel pomeriggio, poi, ci sarà anche il primo contatto ufficiale con il pubblico granata: la Salernitana ha annunciato che alle 16 ci sarà la presentazione ufficiale della rosa allo stadio Arechi. Nessun riferimento alla presenza del francese ma è chiaro che i riflettori saranno tutti puntati su di lui. Un appuntamento storico che richiamerà in via Allende migliaia di tifosi. I sostenitori granata potranno accedere allo stadio gratuitamente e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Come previsto dalle norme anti-Covid sarà obbligatorio esibire il Green Pass. La certificazione verde provvisoria dovrà essere esibita anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima dell'evento.