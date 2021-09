Salernitana, 1-1 nel test con il San Giorgio: Castori prova il trequartista La soluzione potrebbe tornare utile con l'arrivo di Ribery

Con l'Arechi indisponibile per i lavori, la Salernitana è "emigrata" sul campo dell'Ultimo Minuto per il test amichevole contro il San Giorgio, squadra neopromossa in serie D. Con la sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali, Fabrizio Castori ha voluto tenere alta la concentrazione in vista della sfida di Torino. Il tecnico del cavalluccio marino ha dovuto fare a meno dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (Ruggeri, Belec, Strandberg, Kechrida, L. Coulibaly e Kastanos) ma ha potuto lanciare nella mischia gli ultimi arrivati. In diverse circostanze l'allenatore è stato costretto ad alzare la voce per richiamare l'attenzione dei suoi calciatori e chiedere maggior impegno. La sfida, alla fine, è terminata con il risultato di 1-1. Il tecnico del cavalluccio marino ne ha approfittato per provare il trequartista, ruolo nel quale in futuro potrebbe giocare Ribery. Nei secondi 45', infatti, Castori ha schierato i suoi con il 4-3-1-2, utilizzando momentaneamente Vergani come sottopunta. Di Obi e e Porcari le reti messe a segno. In vista della trasferta di Torino bisognerà verificare le condizioni di Djuric che ha lavorato a parte con Schiavone e Veseli. La preparazione dei granata riprenderà domani mattina alle ore 10:30 presso il C.S. “Mary Rosy”.

foto tratta dalla pagina Facebook: FC San Giorgio