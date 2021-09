Salernitana, con Fabiani arriva anche il generale Marchetti L’amministratore unico in città per la firma di Ribery

Prosegue il Ribery day. Alle 11.40 sono arrivati nella nota struttura della Costiera Amalfitana anche il direttore sportivo e l'amministratore unico Ugo Marchetti. Servirà la sua firma in calce al contratto che legherà il francese alla Salernitana per il prossimo anno. Probabile che il generale possa partecipare anche presentazione in programma alle 16 alll stadio Arechi e alla successiva conferenza stampa che si terrà alle 17,30 nella sala del Caffè Motta.