LIVE | Salernitana, Ribery-day, la conferenza stampa del campione francese Dopo la presentazione allo stadio Arechi le prime parole da calciatore granata

Dopo aver ricevuto l'abbraccio dei 5mila dell'Arechi, Franck Ribery pronuncerà in conferenza stampa le sue prime parole da calciatore della Salernitana. A partire dalle 17.30 gli aggiornamenti in tempo reale su Ottopagine.it



FABIANI: Quale migliore occasione per presentare Ribery e l'amministratore unico Ugo Marchetti. A lui va il mio ringraziamento perché ha saputo gestire nel migliore dei modi questo momento. Non era facile. Devi avere spessore, capacità e competenza. Ribery non lo scopro io ma vorrei dire due cose. Vorrei fare un ringraziamento al suo procuratore Migliaccio, a Davide Lippi che hanno saputo far capire a Frank cos'è Salerno e la sua tifoseria. "Forse somiglia un po' a casa mia e al mio modo di pensare il calcio", mi ha detto in un colloquio. Grazie ancora a Marchetti perché c'è stato sempre il suo avallo e non ha mai fatto mancare il suppprto umano ed economico. Credo che con l'arrivo di Ribery si chiude la campagna acquisti della Salernitana. Non vorrei che da domani si iniziasse ad illudere la gente. Riteniamo che abbiamo fatto abbastanza. Ribery è l'ultimo arrivato ma abbiamo preso tanti altri calciatori importanti. Spero in una miscela esplosiva come accaduto lo scorso anno.

MARCHETTI: io mi ritengo un privilegiato ad essere in questo momento l'amministratore della Salernitana. Sono orgoglioso di rappresentare questa azienda, è una grande società, in utile, che guarda al futuro con grande orgoglio. Siamo felici e ci consideriamo fortunati nel poter vivere questo momento. La Salernitana esprime il vostro modo di pensare e di essere. La Salernitana è così. Abbiamo difficoltà strutturali che sono esterne a questa azienda. Io sono un generale, mi piace combattere. La Salernitana non è mia o di Fabiani. È di tutti noi. Oggi Frank Ribery sottolinea questa nostra sorte, una sorte fortunata. Non è un caso se siamo qui, l'abbiamo voluto. Ringraziamo i procuratori che ci hanno assistito. Ribery è un galantuomo che sa giocare benissimo a pallone. Sarà un salernitano a Salerno. Forza Salernitana e Forza Salerno!

Noi speriamo che l'azienda trovi un compratore adeguato. Siamo convinti che accadrà. Con queste immagini stiamo dimostrando di voler fare le cose con serietà. Questa è un'azienda seria, che vive di utili e fa scelte serie. Stiamo agendo tutti per dare una risposta adeguata. Sicuramente andrà così, deve andare così. Anche perché chi compra sa cosa trova. Per quello che so io ci sono segnali interessanti. Se avessi le risorse io l'acquisterei perché è un'azienda che fa utile. Se avessimo la forza di restare su questi standard, l'utile è destinato anche ad aumentare. Io non voglio perdere.

RIBERY: Ringrazio tutti quelli che mi hanno affiancato in questo percorso. Ho sentito persone di cuore, c'è una passione incredibile e io sono così. È stato bello allo stadio con la squadra e con i tifosi. Per me il futuro è portare la mia esperienza, farò il mio massimo. Abbiamo un obiettivo importante che è salvarsi. E questo è fondamentale per tutti.

Io mi sento ancora molto bene, ho ancora tanto da dimostrare. Sappiamo che la serie A è molto difficile, ma con la Salernitana devo trovare più veloce possibile il mio ritmo. Io da domani inizierò ad allenarmi con la squadra, ho parlato con il preparatore e con l'allenatore, è importante ritrovare subito il ritmo.

Maradona ha fatto una carriera incredibile e non è paragonabile a me. Sono venuto qui per fare il mio lavoro, darò tutto per la squadra e per i tifosi.

Mi piace aiutare i giocatori, è importante. Ho parlato con il mister e la cosa più importante è la comunicazione.

È stato Davide, ho sentito Angelo, sabato sono andato a Monaco e abbiamo fatto una conferenza video. Ho sentito affetto importante già quando ero a Monaco, mi è piaciuto molto. Ho visto ed è stato davvero incredibile. Per me è una cosa che non puoi dimenticare.

Il mister mi ha parlato dell'importanza del gruppo, una squadra non è soltanto un calciatore ma è tutto il gruppo. Dobbiamo affrontare insieme ogni momento.

Prima di venire qui ho detto al direttore che ne dovevo parlare con la famiglia. Ho parlato con i bambini, è stato difficile e duro perché mi sono allontanato. La mia famiglia mi verrà a trovare a Salerno ed io andrò a trovarli a Monaco.

Non so quanti tifosi ci fossero oggi, ma immagino cosa significhi lo stadio pieno. A me piace molto questo, quando sono al campo per giocare mi aiuta tanto.

Dusan per me è stato un fratello minore, mi ha ascoltato, è migliorato.

Mi hanno fatto sentire a casa, come se avessi giocato due o tre anni qui. Ora per me è importante dimostrare il mio valore. Io vivo per vedere i tifosi felici, mi fa bene questo, mi aiuta anche ad allenarmi e a migliorare.

Se sono venuto qui è perché sono motivato, ho ancora tanto da far vedere. Ho fatto quasi 20 anni di carriera, ho vinto tanto, io e la mia famiglia stiamo bene. Ma ho ancora benzina dentro, me lo ha detto anche mia moglie. Mi sento bene. Mi devo gestire ma la cosa importante è non infortunarmi.

Mi sento bene, devo lavorare di nuovo con la squadra per acquisire il ritmo. Voglio iniziare subito a lavorare con la squadra senza forzare troppo. Magari Speriamo di giocare già alla prossima.

NAPOLI (sindaco di Salerno): Io non vanto grandi competenze calcistiche, sono un tifoso emotivo che compartecipa a gioia e tristezza. Ma facendo un primo passaggio, il generale Marchetti mi ha fatto un'ottima impressione. Anche Ribery, mi sono subito piaciute le sue parole e il suo concetto di calcio. La sua storia sportiva non ha bisogno di essere raccontata, è una storia di successi che continuerà a Salerno. Credo che tutta la squadra beneficerà di questa presenza e con la sapiente guida tecnica saprà raggiungere l'obiettivo prefissato.