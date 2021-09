Salernitana, Marchetti: «Società seria, segnali interessanti per la vendita» L'amministratore unico ha parlato del futuro della società granata

Nel giorno in cui Salerno ha abbracciato Frank Ribery, c'è stato il "battesimo" anche per l'amministratore unico Ugo Marchetti. Dopo aver fatto tappa questa mattina all'hotel Raito per firmare il contratto del francese, nel pomeriggio l'ex generale ha affiancato il fuoriclasse in conferenza stampa.

MARCHETTI: io mi ritengo un privilegiato ad essere in questo momento l'amministratore della Salernitana. Sono orgoglioso di rappresentare questa azienda, è una grande società, in utile, che guarda al futuro con grande orgoglio. Siamo felici e ci consideriamo fortunati nel poter vivere questo momento. La Salernitana esprime il vostro modo di pensare e di essere. La Salernitana è così. Abbiamo difficoltà strutturali che sono esterne a questa azienda. Io sono un generale, mi piace combattere. La Salernitana non è mia o di Fabiani. È di tutti noi. Oggi Frank Ribery sottolinea questa nostra sorte, una sorte fortunata. Non è un caso se siamo qui, l'abbiamo voluto. Ringraziamo i procuratori che ci hanno assistito. Ribery è un galantuomo che sa giocare benissimo a pallone. Sarà un salernitano a Salerno. Forza Salernitana e Forza Salerno!

Noi speriamo che l'azienda trovi un compratore adeguato. Siamo convinti che accadrà. Con queste immagini stiamo dimostrando di voler fare le cose con serietà. Questa è un'azienda seria, che vive di utili e fa scelte serie. Stiamo agendo tutti per dare una risposta adeguata. Sicuramente andrà così, deve andare così. Anche perché chi compra sa cosa trova. Per quello che so io ci sono segnali interessanti. Se avessi le risorse io l'acquisterei perché è un'azienda che fa utile. Se avessimo la forza di restare su questi standard, l'utile è destinato anche ad aumentare. Io non voglio perdere.