Salernitana, l'augurio del sindaco: «Godiamoci e difendiamo la serie A» «Benvenuto a Ribery, un grande campione che ha accettato un'enorme sfida sportiva»

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha voluto augurare il suo in bocca al lupo alla Salernitana e a Frank Ribery per l'inizio di questa nuova avventura in granata. Il primo cittadino, dopo aver fatto tappa allo stadio Arechi, ha affiancato il ds Angelo Fabiani, il calciatore e l'amministratore unico Ugo Marchetti in conferenza stampa.

«L'Arechi colorato di granata è commovente. Un pomeriggio meraviglioso di entusiasmo e passione. Benvenuto a Ribery, un grande campione che ha accettato un'enorme sfida sportiva. Macte Animo a mister Castori, a tutta la squadra ed alla società. Tutti insieme godiamoci e difendiamo la Serie A. Forza Salerno e Forza Salernitana», le parole del primo cittadino.