Salernitana, Ribery mette subito il Torino nel mirino Il francese sarà convocato per la sfida di domenica

Franck Ribery non vedeva l'ora di poter tornare a lavorare con la squadra. Dopo essersi allenato in solitaria durante i mesi trascorsi da svincolato, questo pomeriggio ha mosso i primi passi sul prato del Mary Rosy. In precedenza aveva fatto tappa al Check up per le consuete visite mediche. Il francese è apparso in buona condizione ma, naturalmente avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare il ritmo partita. A Fabrizio Castori ed al suo staff spetterà il compito di gestirlo per consentirgli di trovare, gradualmente, la miglior condizione. L'ingaggio del francese, con ogni probabilità, renderà necessaria qualche variante tattica: in futuro Ribery potrebbe agire da trequartista, alle spalle di un attacco formato da Simy e Bonazzoli. L'ex Fiorentina, infatti, potrebbe garantire linfa vitale per le due punte che, specie in occasione del match contro la Roma, sono apparse in difficoltà. L'esperimento era stato provato da Castori ancor prima che Ribery arrivasse a Salerno. Già domenica mattina, nel test amichevole disputato, il tecnico ha utilizzato il trequartista per tutto il secondo tempo. A Torino, però, la Salernitana potrebbe proseguire sulla strada della continuità: Ribery, infatti, difficilmente avrà spazio dal 1' ma inizierà a respirare il clima dello spogliatoio e potrebbe anche avere un po' di minutaggio a partita in corso. È in crescita, invece, la condizione di Simy che, pur non avendo svolto partite in ritiro, adesso ha una settimana di lavoro in più nella gambe e contro i granata potrebbe partire titolare in coppia con Bonazzoli.