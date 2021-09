Salernitana, principio di rotazione per i biglietti ai diversamente abili Ecco quanto comunicato dal club granata anche per gli accrediti delle tessere CONI-AIA-FIGC

La Salernitana ha comunicato i dettagli per i tagliandi riservati alle persone diversamente abili con relativo accompagnatore. Vi sarà principio di rotazione. "Le richieste pervenute da parte di persone diversamente abili, e relativo accompagnatore, che hanno beneficiato di tagliandi a loro riservati nell’ultima partita casalinga, non saranno prese in considerazione in relazione alla gara casalinga immediatamente successiva in quanto sarà applicato il principio di rotazione", si legge nella nota del club granata.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che tutte le richieste di accredito per le tessere CONI-AIA-FIGC pervenute prima della date riportate sui comunicati ufficiali di prevendita dei biglietti non saranno prese in considerazione. - ha aggiunto l'US Salernitana 1919 - Medesimo trattamento sarà destinato a richieste inerenti i tagliandi riservati a persone diversamente abili".