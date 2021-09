Salernitana: Castori ritrova Djuric, due in dubbio per Torino Il bosniaco ieri ha lavorato regolarmente con il gruppo

La Salernitana ritrova Milan Djuric: il gigamte bosniaco, dopo aver lavorato a parte per quasi due settimane, ieri si è allenato regolarmente con il gruppo. Sabato, dunque, partirà con la squadra per Torino ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Sicure le assenze di Veseli (differenziato) e Capezzi (fisioterapia), mentre restano in bilico Aya e Jaroszynski che sono alle prese con un affaticamento muscolare. All'Olimpico, dunque, Castori dovrebbe riconfermare il 3-5-2, lanciando dal 1' Simy e Bonazzoli nel tandem offensivo. Si accomoderà in panchina Ribery che potrebbe avere spazio a partita in corso: il francese sta lavorando regolarmente con il gruppo ma ha bisogno di ritrovare il ritmo partita e, almeno in questa prima fase, dovrà essere gestito dal punto di vista atletico. La preparazione dei granata riprenderà oggi alle 16 presso il centro sportivo “Mary Rosy”.