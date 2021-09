Torino-Salernitana, i convocati di Castori: out Jaroszynski, Aya e Capezzi Prima per Ribery, in lista torna anche Djuric

Non si svuota l'infermeria in casa Salernitana: Aya e Jaroszynski non hanno smaltito i postumi dell'affaticamento muscolare e non partiranno con la squadra per Torino. Out, come previsto, anche Capezzi per il quale i tempi di recupero potrebbero non essere brevissimi. I tre si aggiungono all'infortunato di lungo corso Veseli che sta lavorando per ritrovare la miglior condizione. Nella lista dei 23 convocati diramata da Castori spicca la prima convocazione per Ribery che quasi certamente partirà dalla panchina. Prima in granata anche per Gagliolo, Ruggeri, Delli Carri e Vergani.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Torino e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo;

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Ribery, Simy, Vergani.