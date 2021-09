Torino-Salernitana, piemontesi senza Belotti. Juric: "Salterà 3-4 partite" "Davanti comunque abbiamo buone soluzioni, in tanti possono giocare vicino a Sanabria"

"Sono contento del mercato. Sono state fatte delle scelte diverse rispetto agli anni passati, abbiamo preso due giovani come Zima e Warming, uno gia' pronto e uno ottimo per il futuro. E poi tanti giocatori in prestito, a parte Berisha, come Pobega, Pjaca, Brekalo e Praet che non sono nostri ma sono ottimi giocatori e possono darci una bella mano. Vanno bene". Messe da parte le critiche di fine agosto, Ivan Juric è soddisfatto dagli ultimi colpi del Torino sul mercato. Alla vigilia del terzo impegno ufficiale in campionato, la partita in programma domani contro la Salernitana, il nuovo tecnico granata ha analizzato nel dettaglio la squadra a disposizione. "Ho una rosa interessante con tantissimi giovani che possono migliorare molto e questo e' il mio obiettivo per il futuro: crescere una squadra fatta bene mostrando che a Torino si puo' fare bene. Zima e Brekalo sono pronti, stanno bene, hanno la giusta mentalita' e anche se sono giovani hanno gia' esperienza e una conoscenza calcistica che permette loro di inserirsi bene. Al primo impatto mi danno belle sensazioni".

Nella sosta per le nazionali Juric ha lavorato con un gruppo ristretto. "Mancavano tanti giocatori, quelli rimasti hanno fatto bene e da ieri abbiamo riunito l'intera squadra", ha osservato l'allenatore del Torino, che non potra' contare ancora sull'infortunato Belotti. "Se e' condizionato dalla questione del rinnovo del contratto? No, non vedo problemi al riguardo, mi sembra molto sereno. Piuttosto e' condizionato dai problemi fisici che non riesce ancora a superare: non lo avremo sicuramente per le prossime 3-4 partite, non riesce ancora ad allenarsi anche se e' molto carico, ha tanta voglia e gli dispiace non poter dare il suo contributo. Davanti comunque abbiamo buone soluzioni, in tanti possono giocare vicino a Sanabria. Bisogna trovare solo la forma migliore, perche' alcuni calciatori arrivano da stagioni particolari e situazioni negative, ma ho tante soluzioni e tutte mi vanno bene. Pjaca scarico contro la Fiorentina? Abbiamo tutti fatto una brutta partita, non penso che un giocatore avrebbe potuto cambiare qualcosa. Domani puo' giocare dall'inizio, o lui o Brekalo".

(Italpress)