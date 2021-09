LIVE | Torino-Salernitana 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Torino-Salernitana:



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Aina, Vojvoda, Baselli, Pobega, Linetty, Kone, Rincon, Praet, Warming. Allenatore: Juric

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyombér, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy. A disposizione: Fiorillo, Russo, Bogdan, Delli Carri, Ranieri, Coulibaly L., Kastanos, Schiavone, Zortea, Djuric, Ribéry, Vergani. Allenatore: Castori

ARBITRO: Aureliano di Bologna (assistenti: Cecconi/Mokhtar). IV uomo: Meraviglia. Var: Banti. Avar: Valeriani

NOTE. Angoli: 2-0.

31' - Ci prova Singo con il mancino, la palla termina alta sulla traversa.

25' - Cooling break allo stadio Olimpico.

22' - Torino pericoloso: sponda di Sanabria per Pjaca cge da buona posizione calcia tra le braccia di Belec.

20' - Ansaldi sfonda sulla sinistra, cross al centro per Singo che sul secondo palo calcia di prima intenzione sul fondo anche grazie alla deviazione di Gagliolo.

12' - Cross dalla sinistra, Gagliolo riesce ad anticipare di testa Sanabria, evitando guai peggiori per la difesa della Salernitana. Molto aggressivo il Torino in questa fase di gara.

8' - Primo tiro dalla bandierina conquistato dal Torino che prova a farsi vedere dalle parti di Belec per la prima volta.

1' - Avvio aggressivo della Salernitana che porta subito il pallone nell'area di rigore dei piemontesi, costringendo la difesa di casa a liberare.

1' - Fischio d'inizio: è la Salernitana a giocare il primo pallone del match.

Squadre in campo: è tutto pronto allo stadio Olimpico per il fischio d'inizio di Torino-Salernitana, terza giornata del campionato di serie A.