Torino-Salernitana 4-0, Juric: «Buona partita ma possiamo fare meglio in avanti» Il tecnico dei piemontesi: «Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati elementi importanti»

«La squadra ha fatto una buona partita, può fare meglio su certe cose, sciogliersi un po’ in più in attacco. Ma abbiamo lavorato bene sulle fasce, sia a destra con Singo che a sinistra con Ansaldi per cercare di allargare la loro difesa a cinque e oggi è andata bene». Così Ivan Juric, tecnico del Torino ha commentato ai microfoni di Dazn il successo conquistato sulla Salernitana. «Mercato? Negli ultimi tre giorni sono arrivati quattro giocatori, sono ragazzi che ci possono dare una grande mano». A fine partita il tecnico è stato anche acclamato dalla curva granata: «Forse è un po' troppo presto, spero possano farlo a fine campionato, significherebbe che abbiamo fatto bene».